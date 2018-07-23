В Закарпатской области полицейские избили 2 местных жителей

Прокуратура открыла уголовное дело по статье "превышение власти или служебных полномочий"

Мукачевская местная прокуратура начала уголовное производство по факту избиении 20 июля сотрудниками полиции двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

По словам пострадавших, 20 июля около 4:00 утра к ним подъехали сотрудники патрульной полиции на служебном автомобиле, после чего стали наносить им удары по различным частям тела неподалеку стационарного поста "Нижние Ворота".

Первичная квалификация по делу по ч.2 ст. 365 УК Украины, то есть превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток.

Указано, что расследование в производстве будет осуществлять следственный отдел УСБУ в области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, 20 июля в Черновицкой области уволили полицейских, которые избили мужчину на заправке.

Как писало РБК-Украина, уволили с работы харьковских полицейских, которые недавно на железнодорожном вокзале издевались над мужчиной, а очевидцы сняли это на видео.