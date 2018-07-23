У Закарпатській області поліцейські побили 2 місцевих жителів

Прокуратура відкрила кримінальну справу за статтею "перевищення влади або службових повноважень"

Мукачівська місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом побиттями 20 липня співробітниками поліції двох місцевих жителів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

За словами постраждалих, 20 липня близько 4 години ранку до них під’їхали працівники патрульної поліції на службовому автомобілі, після чого стали наносити їм удари по різним частинам тіла неподалік стаціонарного посту "Нижні Ворота".

Первинна кваліфікація у справі за ч.2 ст. 365 КК України, тобто перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування.

Вказано, що розслідування у провадженні здійснюватиме слідчий відділ УСБУ в області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нагадаємо, 20 липня у Чернівецькій області звільнили поліцейських, які побили чоловіка на заправці.

Як писало РБК-Україна, звільнили з роботи харківських поліцейських, які недавно на залізничному вокзалі знущалися над чоловіком, що очевидці зняли на відео.