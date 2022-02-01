В Закарпатской области пограничники задержали вертолет контрабандистов

Отмечается, что пограничники, сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции обнаружили вертолет, который нарушил границу, в Хустском районе Закарпатской области. Спрятали летательный аппарат в горной труднодоступной местности.

В кабине вертолета Aérospatiale Alouette III, стоимостью которого превышает 150 тысяч долларов, находились рассыпанные пачки сигарет. Правоохранители допускают, что воздушным судном могли перемещать через границу и нелегальных мигрантов в соседние страны.

Устанавливаются все причастные к происшествию лица. Вертолет взят под охрану. Начато досудебное расследование.

Обнаруженный вертолет может взять на борт 6 пассажиров и 750 килограммов груза. Способен развивать скорость до 185 километров в час и пролетать более 550 километров. Как отметили в МВД, в багажный отсек может уместиться до полусотни ящиков сигарет.

Фото: вертолет контрабандистов задержали в Закарпатской области (facebook.com/mvs.gov.ua)