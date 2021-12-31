Перевозили сигареты на 8 млн гривен: пограничники под Одессой обнаружили партию контрабанды

В Одесском порту, пограничные службы обнаружили крупную партию контрабанды. Она прибыла в контейнере из Сингапура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу МВД .

Сотрудники погранслужбы заметили несоответствие груза. Вместо "кухонных товаров", указанных в сопроводительных документах, в контейнере было более 600 тысяч пачек сигарет. Их сумарная стоимость может превышать 8 млн гривен.

Продолжаются следственные действия в свзяи с незаконным перемещением сигарет через таможенную границу Украины.