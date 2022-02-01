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У Закарпатській області прикордонники затримали вертоліт контрабандистів

Автор: Дмитрий Кузнецов

У ніч на 1 лютого українські прикордонники зафіксували проліт невідомого літального апарату. В ході пошуку на високогір'ї був виявлений вертоліт, на якому могла перевозитися контрабанда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що прикордонники, співробітники Служби безпеки України та Національної поліції виявили вертоліт, який порушив кордон, у Хустському районі Закарпатської області. Сховали літальний апарат у гірській важкодоступній місцевості.

У кабіні вертольота Aérospatiale Alouette III, вартістю якого перевищує 150 тисяч доларів, знаходилися розсипані пачки сигарет. Правоохоронці допускають, що повітряним судном могли переміщати через кордон і нелегальних мігрантів в сусідні країни.

Встановлюються всі причетні до події особи. Вертоліт взято під охорону. Розпочато досудове розслідування.

Виявлений вертоліт може взяти на борт 6 пасажирів і 750 кілограмів вантажу. Здатний розвивати швидкість до 185 кілометрів на годину і пролітати більше 550 кілометрів. Як зазначили в МВС, в багажний відсік може вміститися до півсотні ящиків сигарет.

Фото: вертоліт контрабандистів затримали в Закарпатській області (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, за підсумками 2021 року в Україні нелегальний ринок сигарет оновив рекорди.

Зазначимо, наприкінці минулого року прикордонники під Одесою виявили велику партію контрабанди з Сінгапуру.

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Служба безпеки УкраїниМіністерство внутрішніх справ УкраїниЗакарпатська область