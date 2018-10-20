В Донецкой области изъяли крупную партию контрафактных сигарет

Фото: изъятая партия сигарет (fb.com - pressjfo.news)

Общая стоимость изъятых сигарет составила почти 300 тыс. гривен

В Донецкой области в субботу,20 октября, правоохранители со склада Объединенных сил изъяли партию контрафактных сигарет на сумму почти 300 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Как сообщается, правоохранители на расстоянии 2 км от города Торецк (Донецкая область) остановили автомобиль марки "Газель".

"Во время осмотра транспортного средства был обнаружен подакцизный товар - 15 ящиков с 7,5 тыс. пачек контрафактных табачных изделий известных брендов", - рассказали в ведомстве.

По данным пограничников, общая стоимость изъятого товара составляет около 300 тыс. гривен.

Как отмечается, правоохранительными органами было направлено уведомление по ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Ожидается внесение в ЕРДР.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области правоохранители из состава Объединенных сил разоблачили базу хранения контрафактных сигарет свыше 3 миллиона гривен.

Ранее, в Одесской области правоохранители блокировали контрабанду крупной партии сигарет с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики.