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В Донецкой области изъяли крупную партию контрафактных сигарет

Новости » Происшествия    20.10.2018 - 13:26
Фото: изъятая партия сигарет (fb.com - pressjfo.news)
Фото: изъятая партия сигарет (fb.com - pressjfo.news)

Общая стоимость изъятых сигарет составила почти 300 тыс. гривен

В Донецкой области в субботу,20 октября, правоохранители со склада Объединенных сил изъяли партию контрафактных сигарет на сумму почти 300 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Как сообщается, правоохранители на расстоянии 2 км от города Торецк (Донецкая область) остановили автомобиль марки "Газель".

"Во время осмотра транспортного средства был обнаружен подакцизный товар - 15 ящиков с 7,5 тыс. пачек контрафактных табачных изделий известных брендов", - рассказали в ведомстве.

В Донецкой области изъяли крупную партию контрафактных сигарет

По данным пограничников, общая стоимость изъятого товара составляет около 300 тыс. гривен.

Как отмечается, правоохранительными органами было направлено уведомление по ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Ожидается внесение в ЕРДР.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области правоохранители из состава Объединенных сил разоблачили базу хранения контрафактных сигарет свыше 3 миллиона гривен.

Ранее, в Одесской области правоохранители блокировали контрабанду крупной партии сигарет с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики.

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