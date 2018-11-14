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У Закарпатській області прикордонники знайшли 6 тис. пачок контрабандних сигарет

Новини » Надзвичайні події    14.11.2018 - 00:29
У Закарпатській області прикордонники знайшли 6 тис. пачок контрабандних сигарет
Фото: знайдені пакунки із сигаретами (dpsu.gov.ua)

Невідомий демонтував три метри паркану на кордоні, залишив сигарети та втік

Прикордонники виявили у Закарпатській області 12 покинутих пакунків поблизу державного кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України. 

Як зазначається, пакунки виявили прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону під час перевірки отриманої інформації. Правоохоронці спочатку виявили рух невідомої особи. Під час спроби її затримати вони здійснили попереджувальний постріл вгору, але правопорушнику вдалось втекти.

Водночас, перевіряючи прилеглу територію, охоронці кордону знайшли 12 пакунків із тютюновими виробами. Крім того, група реагування виявила демонтаж трьох метрів загороджувального паркану та доріжку слідів до річки Тиса. Однак ознак порушення державного кордону не виявили.

Всього знайшли майже 6 тисяч пачок сигарет. Їх передадуть працівникам фіскальної служби для здійснення подальших правових дій.

У Закарпатській області прикордонники знайшли 6 тис. пачок контрабандних сигаретФото: пошкоджений паркан на державному кордоні (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з Цивільною гвардією Іспанії попередили контрабанду в Україну майже п’яти кілограмів кокаїну. Наркотики переправляли через Іспанію з Центральної Америки за допомогою міжнародних поштових перевезень.

Також нагадаємо, у Донецькій області правоохоронці зі складу Об'єднаних сил вилучили партію контрафактних цигарок на суму майже 300 тис. гривень. Під час огляду транспортного засобу було виявлено підакцизний товар - 15 ящиків з 7,5 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів відомих брендів.

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