В Закарпатской области поезд протаранил грузовик, есть жертвы

В понедельник, 27 января, около полудня на железнодорожном переезде 110 км перегона Буштина - Тячев Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок водитель грузового автомобиля ЗИЛ спровоцировал аварию с пассажирским поездом № 14 сообщением Киев - Солотвино. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как сообщается, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, которые находились в грузовике, из них двое получили смертельные травмы. Работники локомотивной бригады и пассажиры поезда не пострадали.

"На период ликвидации последствий ДТП железнодорожники оперативно организовали транспорт для доставки пассажиров поезда со станции Буштина до станции Солотвино и со станции Солотвино, Тересва и Тячев к станции Буштина", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" отмечают, что по предварительным выводам экспертной комиссии, вины железной дороги нет.

"Авария на переезде произошла вследствие грубого нарушения водителем грузовика правил дорожного движения. Презрев предупреждение звуковой и световой сигнализации, он выехал на рельсы и совершил столкновение с поездом. Расследование обстоятельств и причин аварии продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на Броварском проспекте столкнулись два автомобиля, в результате чего один пассажир погиб на месте, двух водителей и пассажира госпитализировали, полиция открыла уголовное производство.

Кроме того, в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом во время обгона произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.