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У Закарпатській області потяг протаранив вантажівку, є жертви

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 17:48
У Закарпатській області потяг протаранив вантажівку, є жертви
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті події загинули дві людини

У понеділок, 27 січня, близько полудня на залізничному переїзді 110 км перегону Буштина - Тячів Ужгородської дирекції залізничних перевезень водій вантажного автомобіля ЗІЛ спровокував аварію з пасажирським поїздом № 14 сполученням Київ - Солотвино. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як повідомляється, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали три людини, які знаходилися у вантажівці, з них двоє отримали смертельні травми. Працівники локомотивної бригади та пасажири поїзда не постраждали.

"На період ліквідації наслідків ДТП залізничники оперативно організували транспорт для доставки пасажирів поїзда зі станції Буштина до станції Солотвино і зі станції Солотвино, Тересва та Тячів до станції Буштина", - йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" відзначають, що за попередніми висновками експертної комісії, вини залізниці немає.

"Аварія на переїзді сталася внаслідок грубого порушення водієм вантажівки правил дорожнього руху. Знехтувавши попередження звукової та світлової сигналізації, він виїхав на рейки та зіткнувся з потягом. Розслідування обставин і причин аварії триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві на Броварському проспекті зіткнулися два автомобілі, в результаті чого один пасажир загинув на місці, двох водіїв і пасажира госпіталізували, поліція відкрила кримінальне провадження.

Крім того, в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом під час обгону сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

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