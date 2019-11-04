В Закарпатской области подозревают чиновника отдела образования в растрате более чем на 1 млн. грн

В Закарпатской области подозревают чиновницу отдела образования Мукачевской районной государственной администрации (РГА) в растрате более чем на 1 млн. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По информации правоохранителей, чиновник заключила несколько соглашений, которые привели к неправильному определению цены, а соответственно - к излишней оплаты за потребленный газ.

"Сотрудники полиции Закарпатья сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 191 Уголовного кодекса Украины, чиновнице отдела образования Мукачевской РГА. За содеянное мукачевке грозит лишение свободы сроком до 12 лет", - говорится в сообщении.

В общем чиновница отдела образования Мукачевской РГА нанесла государству ущерб на сумму больше 1 млн. гривен.

Напомним, директора харьковского лесхоза, который предлагал взятку детектива НАБУ, взяли под стражу. Директора лесного хозяйства предлагал детективу 100 тыс. долларов за закрытие уголовного производства относительно противоправного отчуждения значительных объемов древесины, которая принадлежала госпредприятию, а также о продаже лесопродукции по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему частным объектам хозяйствования.

Как сообщает РБК-Украина, в среду, 30 октября, в Харьковской области правоохранители задержали чиновника при предоставлении 100 тысяч долларов взятки одного из детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.