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В Харьковской области задержали чиновника на взятке детективу НАБУ

Новости » Общество     31.10.2019 - 10:32
В Харьковской области задержали чиновника на взятке детективу НАБУ
Фото: изъятые средства (nabu.gov.ua)

Чиновник предлагал детективу НАБУ 100 тыс. долларов

В среду, 30 октября, в Харьковской области правоохранители задержали чиновника во время предоставления 100 тысяч долларов взятки одному из детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ведомства.

По данным антикоррупционного ведомства, неправомерную выгоду чиновник предлагал за решение вопроса о закрытии уголовного производства. Производство было связано с противоправным отчуждением неучтенного госимущества в виде древесины, а также продажей лесоматериалов по сниженным ценам.

Отмечается, что чиновник был задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. В данный момент проводятся следственные действия и решается вопрос об объявлении подозрения. Событие было квалифицировано по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали чиновника Фонда госимущества за вымогательство 30 тыс. долларов неправомерной выгоды. Во время обыска по месту работы чиновника правоохранители обнаружили и изъяли более 500 тыс. долларов.

Накануне в Киеве во время получения взятки задержали сотрудника Национального банка Украины. Задержанный сотрудник НБУ требовал 50 тыс. долларов за содействие в предоставлении лицензии для деятельности по обмену валют.

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