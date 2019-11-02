Директора лесхоза, который предлагал взятку детективу НАБУ, взяли под стражу

Фото: изъятые средства (nabu.gov.ua)

Директор Гутянского лесного хозяйства предлагал взятку в размере 100 тыс. долларов

Директора Гутянского лесного хозяйства Харьковской области, который предлагал 100 тыс. долларов детективу Национального антикоррупционного бюро Украину (НАБУ), взяли под стражу на 2 месяца с возможностью внесения залога в 4,9 миллиона гривен (200 тыс. долларов). Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Директора лесного хозяйства предлагал детективу 100 тыс. долларов за закрытие уголовного производства в отношении противоправного отчуждения значительных объемов древесины, которая принадлежала госпредприятию, а также о продаже лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования.

Ему инкриминируют ч.3 ст.369 Уголовного кодекса (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). В случае доказательства вины директору грозит штраф от 8500 до 12750 гривен или ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в среду, 30 октября, в Харьковской области правоохранители задержали чиновника во время предоставления 100 тысяч долларов взятки одному из детективов Национального антикоррупционного бюро Украины