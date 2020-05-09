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В Закарпатской области планируют отремонтировать 370 км дорог

Новости » Общество     09.05.2020 - 13:11
В Закарпатской области планируют отремонтировать 370 км дорог
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В области продолжается программа "Большая стройка"

Президент Владимир Зеленский заявил, что планируется до конца года отремонтировать рекордные 370 км дорог в Закарпатской области. Об этом он заявил во время рабочей поездки в область, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что в области продолжается программа "Большая стройка".

"Это действительно большое количество, если с 2018 на 2019 год у нас было без Мариупольской дороги где-то 600 км на всю страну, то здесь почти 400 на одну область. Дороги, инфраструктура - один из важнейших приоритетов для нашего государства", - заявил он.

Напомним, Государственный "Укрэксимбанк" и Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) подписали соглашение о предоставлении первого транша финансирования на обновление дорог в объеме 5,782 млрд грн и общей суммы 19,3 млрд грн.

Суммарно по программе в 2020 году запланировано отремонтировать и построить более 4 тыс. км дорог государственного значения.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области директора общества с ограниченной ответственностью подозревают в завладении деньгами из бюджета в сумме около 2 млн 472 тыс. гривен, которые были выделенные на ремонт дорог.

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