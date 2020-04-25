ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Черкасской области подозревают руководителя предприятия в присвоении 2,5 млн гривен

Новости » Экономика     25.04.2020 - 06:39
В Черкасской области подозревают руководителя предприятия в присвоении 2,5 млн гривен
Фото: ремонт дорог (РБК-Украина)

Деньги были выделены на ремонт дорог

В Черкасской области директор общества с ограниченной ответственностью подозревают в завладении деньгами из бюджета в сумме около 2 млн 472 тыс. гривен, которые были выделены на ремонт дорог. Как передает РБК-Украина об этом сообщает прокуратура Черкасской области.

Следствие установило, что в 2018 году общество выполняло ремонтные работы на дорогах. Руководитель общества привлек в качестве посредника фиктивную фирму, приобрел и использовал при заключении дорожного покрытия асфальтобетонную смесь низшего класса и стоимости, чем это предусмотрено в проектной документации.

При этом в актах выполненных работ были указаны заведомо ложные сведения об использовании смеси. Как результат - директор общества незаконно завладел деньгами местного бюджета.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что досудебное расследование в уголовном производстве проводит следственное управлением Главного управления Нацполиции в Черкасской области. Оперативное сопровождение обеспечивает СБУ.

Напомним, в феврале 2020 году в Кривом Роге правоохранители разоблачили должностных лиц, которые присвоили почти 29 млн грн, выделенных из городского бюджета для капитального ремонта дороги в город.

Между Харьковской и Луганской областями ремонтируют трассу Н-26 в рамках "Большой стройки", - Голик Нардепа из "Слуги народа" обвинили в миллионных заказах на ремонт дорог в Николаевской области
Новости Украины дорогиЧеркасская область
News
On Top