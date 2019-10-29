У Закарпатській області отруїлися чадним газом

Ілюстративне фото (np.pl.ua.jpg)

Отруїлися чадним газом троє людей, серед постраждалих двое дітей

У місті Чоп (Закарпатська область) отруїлися чадним газом троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що на момент прибуття вогнеборців, жінка та двоє її малолітніх дітей 2010 та 2013 років народження вже перебували на вулиці. Ними опікувались медики екстренної медичної допомоги, адже всі троє сильно надихались чадним димом. У подальшому постраждалих було госпіталізовано до Ужгородської міської клінічної лікарні.

"Інформація про загорання у квартирі на другому поверсі п'ятироверхового житлового будинку надійшла до Служби порятунку о 12:07 від переляканих сусідів, які навперебивки телефонували за номером 101 та інформували про пожежу, та те що у квартирі можуть бути діти. О 12:53 пожежу було локалізовано, й о 13:25 ліквідовано остаточно на площі 20 кв.м", - йдеться у повідомленні.

Наразі невідома причина загорання. Загальну суму збитків встановлять правоохоронці.

Фото: місце інциденту (zk.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 30 вересня в Черкасах через загрозу отруєння газом рятувальники эвакуаировали мешканців багатоповерхівки.

Як повідомляло РБК-Україна, у місті Лохвиця (Полтавська область) на території приватного домоволодіння загинуло троє людей внаслідок отруєння небезпечними парами. Чоловіки отруїлись під час робіт з очищення прибудинкової вигрібної ями.

Крім того, у п'ятницю, 10 жовтня, у Чернігові евакуювали учнів школи №21 через розпилення невідомої речовини.