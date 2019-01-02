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В Закарпатской области из-за непогоды обесточены более 40 населенных пунктов

Новости » Происшествия    02.01.2019 - 12:26
В Закарпатской области из-за непогоды обесточены более 40 населенных пунктов
Фото: непогода в Закарпатской области dsns.gov.ua)

Сейчас от электроснабжения отключен 41 населенный пункт

В результате сильных снегопадов более 40 населенных пунктов в Закарпатской области остались без электроэнергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, по состоянию на 2 января от электроснабжения отключен 41 населенный пункт, из них 12 полностью и 29 частично, в Хустском, Иршавском, Тячевском и Виноградовском районах области.

Отмечается, что в некоторых районах области налипание снега вызвало падения деревьев на дороги и придомовые территории.

"Также спасатели оказывали помощь водителям транспортных средств, которые из-за гололеда не могли преодолеть сложные участки дорог", - добавили в ведомстве.

 

Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что в среду, 2 января, в Карпатах ожидается высокий уровень снеголавинной опасности. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается 3 уровень лавинной опасности.

Добавим, что по данным синоптиков сегодня, 2 января, в Киеве ожидаются сильные метели и местами гололедица на дорогах.

Погода на сегодня: в Украине облачно, местами дождь с мокрым снегом, днем до +7
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