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У Закарпатській області через негоду знеструмлено більше 40 населених пунктів

Новини » Надзвичайні події    02.01.2019 - 12:26
У Закарпатській області через негоду знеструмлено більше 40 населених пунктів
Фото: негода в Закарпатській області (dsns.gov.ua)

Наразі від електропостачання відключено 41 населений пункт

Внаслідок сильних снігопадів більше 40 населених пунктів у Закарпатській області залишилися без електроенергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, станом на 2 січня від електропостачання відключено 41 населений пункт, з них 12 повністю та 29 частково, у Хустському, Іршавському, Тячівському та Виноградівському районах області.

Зазначається, що в деяких районах області налипання снігу спричинили падіння дерев на автошляхи та прибудинкові території.

"Також рятувальники надавали допомогу водіям транспортних засобів, які через ожеледицю не могли здолати складні ділянки доріг", - додали у відомстві.

 

Нагадаємо, раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили, що у середу, 2 січня, у Карпатах очікується високий рівень сніголавинної небезпеки. В Івано-Франківській та Закарпатській областях очікується 3 рівень лавинної небезпеки.

Додамо, що за даними синоптиків сьогодні, 2 січня, у Києві очікуються сильні хуртовини та місцями ожеледиця на дорогах.

Погода на сьогодні: в Україні хмарно, місцями дощ з мокрим снігом, вдень до +7
Новини України ГідрометцентрДСНСЗакарпатська область
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