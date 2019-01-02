У Закарпатській області через негоду знеструмлено більше 40 населених пунктів

Фото: негода в Закарпатській області (dsns.gov.ua)

Наразі від електропостачання відключено 41 населений пункт

Внаслідок сильних снігопадів більше 40 населених пунктів у Закарпатській області залишилися без електроенергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, станом на 2 січня від електропостачання відключено 41 населений пункт, з них 12 повністю та 29 частково, у Хустському, Іршавському, Тячівському та Виноградівському районах області.

Зазначається, що в деяких районах області налипання снігу спричинили падіння дерев на автошляхи та прибудинкові території.

"Також рятувальники надавали допомогу водіям транспортних засобів, які через ожеледицю не могли здолати складні ділянки доріг", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили, що у середу, 2 січня, у Карпатах очікується високий рівень сніголавинної небезпеки. В Івано-Франківській та Закарпатській областях очікується 3 рівень лавинної небезпеки.

Додамо, що за даними синоптиків сьогодні, 2 січня, у Києві очікуються сильні хуртовини та місцями ожеледиця на дорогах.