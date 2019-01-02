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В Киеве сегодня ожидаются метели и гололедица

Новости » Общество    02.01.2019 - 05:54
В Киеве сегодня ожидаются метели и гололедица
Фото: зима в Киеве (twitter.com/ChristopherJM)

Порывы ветра ночью и утром будут достигать 15-20 м/с

В среду, 2 января 2019, на дорогах Киева ожидается гололедица и метель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В Укргидрометцентре рассказали, что сегодня в столице будет метель, порывы ветра ночью и утром будут достигать 15-20 м/с.

В Киевгорадминистрации призвали водителей по возможности воздержаться от поездок на собственных автомобилях и отдать предпочтение общественному транспорту, а также соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Пешеходам рекомендуют передвигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах.

Напомним, в среду, 2 января 2019, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается 3 уровень снеголавинной опасности.

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Новости Украины ГидрометцентрКиевгололедица
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