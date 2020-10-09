В Закарпатской области идет круглосуточно ремонт трассы Львов - Самбор - Ужгород

РВ Закарпатской области идет ремонт трассы Львов - Самбор - Ужгород. Ремонтные работы идет в рамках "Большой стройки" круглосуточно.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

По его словам, дорога, проходящая неподалеку от заповедных территорий Западной Украины, давно была в неудовлетворительном состоянии и требовала обновления.

На участке Ужок - Жорнава в Закарпатской области бригады уже сделали основу дороги, теперь там укладывают новое дорожное полотно и выравнивающий слой.

Напомним, ранее сообщалось, что ремонт трассы Днепр - Кривой Рог - Николаев проходит одновременно в двух областях.

Как известно, в рамках "Большой стройки", инициированной президентом Зеленским, проходит строительство, ремонт и реконструкция объектов социальной инфраструктуры во всех регионах Украины. Работы стартовали 1 марта.