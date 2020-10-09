ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Закарпатській області триває цілодобово ремонт траси Львів - Самбір - Ужгород

Автор: РБК-Україна

РВ Закарпатської області триває ремонт траси Львів - Самбір - Ужгород. Ремонтні роботи йдуть в рамках "Великого будівництва" цілодобово.

Популярні новини

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, дорога, що проходить неподалік від заповідних територій Західної України, давно була в незадовільному стані й потребувала оновлення.

На ділянці Ужок - Жорнава в Закарпатській області бригади вже зробили основу дороги, тепер там кладуть нове дорожнє полотно і вирівнюючий шар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ремонт траси Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв проходить одночасно у двох областях.

Як відомо, в рамках "Великого будівництва", ініційованої президентом Зеленським, проходить будівництво, ремонт та реконструкція об'єктів соціальної інфраструктури в усіх регіонах України. Роботи стартували 1 березня.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України дорогиЗакарпатська областьЮрій ГоликВелике будівництво