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В Закарпатской области горит торговый центр

Фото: в Закарпатской области горит торговый центр (скриншот видео)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 28 августа, в городе Виноградов Закарпатской области начался сильный пожар в торговом центре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Голос Карпат".

По информации издания, на месте происшествия уже работают спасатели, пожарные бригады прибыли из ближайших сел.

Также отмечается, что в результате пожара погибших нет. Второй этаж ТЦ "выгорел дотла".

Очевидцы рассказывают, что, возможно, пожар начался в помещении медлаборатории, которая находится на втором этаже торгового центра.

Напомним, ранее стало известно, что в результате обстрелов россиян в одном из сел Сумской области начались сильные пожары.

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Закарпатская областьПожар