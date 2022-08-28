У Закарпатській області горить торговий центр

Сьогодні, 28 серпня, в місті Виноградів Закарпатської області почалася сильна пожежа в торговому центрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Голос Карпат".
За інформацією видання, на місці події вже працюють рятувальники, пожежні бригади прибули з найближчих сіл.
Також наголошується, що в результаті пожежі загиблих немає. Другий поверх ТЦ "вигорів дотла".
Очевидці розповідають, що, можливо, пожежа почалася в приміщенні медлабораторії, яка знаходиться на другому поверсі торгового центру.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в результаті обстрілу росіян в одному з сіл Сумської області почалися сильні пожежі.
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