RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Закарпатській області горить торговий центр

Фото: у Закарпатській області горить торговий центр (скріншот відео)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 28 серпня, в місті Виноградів Закарпатської області почалася сильна пожежа в торговому центрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Голос Карпат".

За інформацією видання, на місці події вже працюють рятувальники, пожежні бригади прибули з найближчих сіл.

Також наголошується, що в результаті пожежі загиблих немає. Другий поверх ТЦ "вигорів дотла".

Очевидці розповідають, що, можливо, пожежа почалася в приміщенні медлабораторії, яка знаходиться на другому поверсі торгового центру.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в результаті обстрілу росіян в одному з сіл Сумської області почалися сильні пожежі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська областьПожежа