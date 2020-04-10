В Закарпатской области горел заповедник: поджигателю сообщили о подозрении

В Закарпатской области сообщили о подозрении мужчине, который устроил пожар на территории заповедника "Долина нарциссов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Закарпатской области.

Правоохранители установили, что 27 марта 49-летний житель города Хуст умышленно совершил поджог на территории заповедника. В результате пожара выгорело около 6,5 га сенокосов. На следующий день мужчина снова поджег сухую траву в заповеднике, что повлекло уничтожение 2,5 га территории с краснокнижными цветами.

"Сумма причиненного ущерба в Карпатском биосферном заповеднике ПНДВ "Долина нарциссов" им. проф. Василия Комендаря составляет почти 650 тысяч гривен", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что действия мужчины были квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 252 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное уничтожение объектов природно-заповедного фонда путем поджога, повлекшее тяжкие последствия. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области полиция вручила подозрение мужчине, который устроил пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Подозреваемый признался, что поджигал сухую траву вблизи чернобыльского леса, но пожар стал не контролируемым.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин предложил усилить ответственность за самовольное выжигание растительности. Кабмин передал законопроект на рассмотрение профильных парламентских комитетов. Планируется ввести уголовную ответственность.