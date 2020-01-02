Фото: СБУ (РБК-Украина)

Глава поселкового совета присвоил деньги выделенные на ремонт дорог

В Закарпатской области глава поселкового совета присвоил 1 млн гривен, которые были выделены на ремонт дорог. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как сообщается, глава поселкового совета организовал схему хищения бюджетных средств вместе с директором частного предприятия.

"Чиновник сознательно утвердил недостоверные сведения в актах выполненных работ и обеспечил их оплату. Сумма оказанных услуг была завышена почти на миллион гривен, которые были присвоены участниками сделки", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой".

Напомним, в Киеве сотрудники СБУ задержали двух чиновников НААН на получении взятки. Руководители требовали откаты в размере более 50 тысяч долларов за разрешение на поставку продукции на госпредприятия.

Также сообщалось, что СБУ объявила подозрение мэру Коростышева Ивану Кохану, которого подозревают в хищении свыше 800 тысяч гривен. Ему объявили подозрение в служебной халатности.