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У Закарпатській області голова селищної ради присвоїв 1 млн гривень

Новини » Суспільство     02.01.2020 - 23:01
У Закарпатській області голова селищної ради присвоїв 1 млн гривень
Фото: СБУ (РБК-Україна)

Голова селищної ради привласнив гроші, виділені на ремонт доріг

У Закарпатській області голова селищної ради присвоїв 1 млн гривень, які були виділені на ремонт доріг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Як повідомляється, голова селищної ради організував схему розкрадання бюджетних коштів разом з директором приватного підприємства.

"Чиновник свідомо затвердив недостовірні відомості в акти виконаних робіт і забезпечив їх оплату. Сума наданих послуг була завищена майже на мільйон гривень, які були присвоєні учасниками угоди", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою".

Нагадаємо, в Києві співробітники СБУ затримали двох чиновників НААН на отриманні хабара. Керівники вимагали хабарі у розмірі 50 тисяч доларів за дозвіл на постачання продукції на держпідприємства.

Також повідомлялося, що СБУ оголосила підозра меру Коростишева Івану Кохану, якого підозрюють у розкраданні понад 800 тисяч гривень. Йому оголосили підозра у службовій недбалості.

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