В Закарпатской области за два часа выпала 20-дневная норма дождей

В Межгорском районе Закарпатской области 28 июня прошли сильные ливни с грозами. За два часа выпала 20-дневная норма дождей.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

С 15:30 до 17:30 в регионе зафиксировано очень активную грозовую деятельность, с градом, порывами ветра и ливневыми осадками.

"За два часа выпала 20-дневная норма дождей. 119 мм за 2 часа. Произошло резкое поднятие уровней воды и оползни", - говорится в сообщении.

На территории Торунского сельсовета поток воды снес часть дороги и несколько мостиков. В селе Лопушное подтоплено одну новостройку и два жилых дома.

На месте работают спасатели , полиция, работники дорожной службы.

Фото: последствия непогоды в Закарпатской области facebook.com/odazakarpattya)

Напомним, из-за паводков на западе Украины пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 26 июня известно о трех погибших от разрушительных паводков в западных областях Украины.