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В Закарпатской области в ДТП с квадроциклом пострадали 8 человек

Новости » Происшествия    12.08.2019 - 15:03
В Закарпатской области в ДТП с квадроциклом пострадали 8 человек
Фото: ДТП в Закарпатской области zk.npu.gov.ua)

Полиция открыла уголовное производство

В Закарпатской области столкнулись квадроцикл и автомобиль, в результате чего пострадали восемь человек, среди которых трое детей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что 12-летний житель села Угля, управляя квадроциклом, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia под управлением 35-летнего жителя села Большая Уголька.

 
Фото: ДТП в Закарпатской области zk.npu.gov.ua)

"В результате аварии телесные повреждения получили оба водителя, а также шестеро пассажиров автомобиля - 47-летняя женщина, 44-летний мужчина, 24-летняя женщина, а также трое детей в возрасте 13, 3 и 4 года. Пострадавших детей поместили в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.

По факту ДТП, повлекшего потерпевшим тяжкие травмы, а также за допуск к управлению автотранспортом лица, которое не имеет на это права, открыты уголовные производства.

Напомним, в Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей погибли четыре человека, еще два пострадали.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в Киевской области в результате ДТП погибли два человека, еще 13 пострадали. Авария с участием легкового авто и микроавтобуса произошла в районе Глевахи Васильковского района.

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