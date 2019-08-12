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У Закарпатській області в ДТП з квадроциклом постраждали 8 людей

Новини » Надзвичайні події    12.08.2019 - 15:03
У Закарпатській області в ДТП з квадроциклом постраждали 8 людей
Фото: ДТП у Закарпатській області (zk.npu.gov.ua)

Поліція відкрила кримінальне провадження

У Закарпатській області зіткнулись квадроцикл та автомобіль, в результаті чого постраждали вісім людей, серед яких троє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що 12-річний мешканець села Угля, керуючи квадроциклом, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем Skoda Octavia під керуванням 35-річного жителя села Велика Уголька. 

 
Фото: ДТП у Закарпатській області (zk.npu.gov.ua)

"Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали обидва водії, а також шестеро пасажирів автомобіля - 47-річна жінка, 44-річний чоловік, 24-річна жінка, а також троє дітей віком 13, 3 і 4 роки. Потерпілих дітей поміщено до реанімаційного відділення", - йдеться у повідомленні.

За фактом ДТП, що спричинила потерпілим тяжкі травми, а також за допуск до керування автотранспортом особи, яка не має на це права, відкрито кримінальні провадження.

Нагадаємо, в Одеській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю трьох автомобілів загинули чотири особи, ще дві постраждали.

Крім того, РБК-Україна писало, що в Київській області у результаті ДТП загинули дві людини, ще 13 постраждали. Аварія за участю легкового авто та мікроавтобуса сталася в районі Глевахи Васильківського району.

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Новини України ДТПЗакарпатська область
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