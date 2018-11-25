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В Закарпатской области автомобиль въехал в бетонную опору, водитель погиб

Новости » Происшествия    25.11.2018 - 14:18
В Закарпатской области автомобиль въехал в бетонную опору, водитель погиб
Фото: ДТП в Закарпатской области zk.npu.gov.ua)

18-летний водитель погиб, трое пассажиров травмированы

В Закарпатской области в результате столкновения автомобиля с бетонной опорой погиб один человек, трое пассажиров получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По данным правоохранителей, авария произошла в субботу, 24 ноября, в около 23:00. Водитель автомобиля Pеugeоt на иностранной регистрации, 18-летний местный житель, двигаясь в направлении пгт. Буштино, не справился с управлением и столкнулся с бетонной опорой.

"Автомобиль двигался на большой скорости, не вписался в поворот и врезался в бетонную опору перед мостом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от полученных травм в результате столкновения с опорой водитель скончался в реанимации Хустской больницы. Трое пассажиров в возрасте 17-18 лет получили незначительные телесные повреждения.

Правоохранители сообщили, что водительского удостоверения погибший водитель при себе не имел.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове автомобиль Subaru под управлением 52-летнего водителя совершил наезд на женщину-пешехода.

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