У Закарпатській області автомобіль в'їхав у бетонну опору, водій загинув

Фото: ДТП у Закарпатській області (zk.npu.gov.ua)

18-річний водій загинув, троє пасажирів травмовані

У Закарпатській області внаслідок зіткнення автомобіля з бетонною опорою загинула одна людина, троє пасажирів отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За даними правоохоронців, аварія сталася у суботу, 24 листопада, о близько 23:00. Водій автомобіля Pеugeоt на іноземній реєстрації, 18-річний місцевий житель, рухаючись в напрямку смт. Буштино, не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонною опорою.

"Автомобіль рухався на великій швидкості, не вписався в поворот і врізався в бетонну опору перед мостом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від отриманих травм внаслідок зіткнення з опорою водій помер у реанімації Хустської лікарні. Троє пасажирів віком 17-18 років отримали незначні тілесні ушкодження.

Правоохоронці повідомили, що водійського посвідчення загиблий водій при собі не мав.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові автомобіль Subaru під керуванням 52-річного водія скоїв наїзд на жінку-пішохода.