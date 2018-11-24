В Харькове водитель совершил наезд на женщину-пешехода

Фото: место происшествия (hk.npu.gov.ua)

За минувшие сутки в Харькове и области произошло 65 ДТП

В Харькове автомобиль Subaru под управлением 52-летнего водителя совершил наезд на женщину-пешехода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Нацполиции.

Как отмечается, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 65 ДТП.

Так, информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Новобаварського отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области сотрудники полиции раскрыли преступную группу, которая занималась похищением элитных иномарок. В состав преступной группы входило пять человек в возрасте от 30 до 41 года, двое из которых являются гражданами РФ.

Кроме того, преступники были осведомлены о методах поисковых работ правоохранителей, поэтому соблюдали тщательную конспирацию для избежания уголовной ответственности.