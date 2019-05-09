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В Закарпатской обл. правоохранители обнаружили более 11 тысяч пачек контрабандных сигарет


Сотрудники ДФС изъяли 11200 пачек контрабандных сигарет

Работники Закарпатской таможни на таможенном посту "Неветленфолу" обнаружили 11200 пачек контрабандных сигарет, которые должны были вывозиться из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную фискальную службу (ГФС) в Facebook.

Сообщается, что гражданин Украины пытался незаконно переместить табачные изделия грузовым автомобилем в направлении "выезд из Украины". В соответствии с документацией в автомобиле находились пиломатериалы.

"В ходе осуществления таможенного досмотра в транспортном средстве таможенники совместно с пограничниками обнаружили 11200 пачек сигарет торговой марки "Compliment", без акцизных марок. Табачные изделия находились в двойном днище автомобиля", - сообщили в ДФС.

Действия водителя квалифицированы по признакам ч.1 ст. 483 (Перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.

 

Фото: контрабанда сигарет (facebook.com/sfs.zakarpatia)

Ранее РБК-Украина сообщало, что пограничники пресекли попытки перевозки контрабанды сигарет железной дороге. На контрольно-пропускном пункте "Киев" пограничники и работники таможни обнаружили один из тайников на пункте контроля "Киев-Пассажирский", еще 2 тайники с табачными изделиями были обнаружены в пункте пропуска "Владимир - Волынский" пограничниками Львовского отряда и работниками таможни.

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