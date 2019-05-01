Пограничники пресекли попытки перевозки контрабанды сигарет железной дорогой

Фото: контрабанда сигарет (dpsu.gov.ua)

Сигареты пытались перевозить в грузовых вагонах

За минувшие сутки, 30 апреля, сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) присекли 3 попытки перевезти в страны ЕС табачные изделия железнодорожным транспортом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сообщается, что на контрольно-пропускном пункте "Киев" пограничники и работники таможни обнаружили один из тайников на пункте контроля "Киев-Пассажирский".

"В нем находилось более 1 тысячи пачек табачных изделий без акцизной марки Украины. Сигареты спрятали в одном из вагонов поезда, который должен был оформляться в Киеве и отправляться в Варшаву. Находка изъята, ее стоимость устанавливается", - рассказали в ГПСУ.

Еще 2 тайники с табачными изделиями были обнаружены в пункте пропуска "Владимир - Волынский" пограничниками Львовского отряда и работниками таможни.

"Курево пытались скрытно переместить через границу в грузовых поездах. Табачные изделия поместили в конструктивные особенности вагонов. Однако их разоблачить помогли служебные собаки. Более 200 пачек сигарет без акцизной марки Украины изъято", - заявили в Держприкордон службе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой обл. СБУ блокировала контрабанду сигарет на миллион гривен. Оперативными сотрудниками СБУ было задокументировано, что двое жителей временно неподконтрольных территорий Донецкой области осуществляли перемещение табачных изделий с поддельными марками акцизного сбора через линию разграничения для дальнейшей продажи.