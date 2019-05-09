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В Закарпатській обл. правоохоронці виявили понад 11 тисяч пачок контрабандних цигарок


Працівники ДФС вилучили 11200 контрабандних пачок цигарок

Працівники Закарпатської митниці на митному посту "Неветленфолу" виявили 11200 пачок контрабандних цигарок, які мали вивозитись з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну фіскальну службу (ДФС) в Facebook.

Повідомляється, що громадянин України намагався незаконно перемістити тютюнові вироби вантажним автомобілем в напрямку "виїзд з України". Згідно з документацією в автомобілі знаходились пиломатеріали.

"В ході здійснення митного огляду у транспортному засобі митники спільно з прикордонниками виявили 11200 пачок цигарок торгової марки "Compliment", без акцизних марок. Тютюнові вироби знаходились в подвійному днищі автомобіля", - повідомили в ДФС.

Дії водія кваліфіковані за ознаками ч.1 ст. 483 (Переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) Митного кодексу України.

 

Фото: контрабанда цигарок (facebook.com/sfs.zakarpatia)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прикордонники зупинили спроби перевезення контрабанди цигарок залізницею. На контрольно-пропускному пункті "Київ" прикордонники та працівники митниці виявили одну зі схованок на пункті контролю "Київ-Пасажирський", ще 2 схованки з тютюновими виробами були виявлені в пункті пропуску "Володимир - Волинський" прикордонниками Львівського загону та працівниками митниці.

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