В Закарпатской обл. полиция изъяла наркотики на 2 млн гривен

Вблизи села Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатской области правоохранители у водителя изъяли более 2 кг психотропного вещества метамфетамин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу Нацполиции.

Сообщается, что сотрудники полиции для проверки остановили автомобиль Škoda Superb, однако водитель отказался останавливаться и увеличил скорость.

"Во время преследования полицейскими совершил два ДТП, после чего сбежал и скрывался в лесу", - рассказали правоохранители.

Автомобиль вместе с владельцем были разысканы в 2 километрах от места происшествия. Во время осмотра транспортного средства полицейские обнаружили пакет с психотропным веществом, общая стоимость которого составляет около 2 млн гривен.

Правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ) УК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Фото: изъятие наркотиков (npu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители блокировали деятельность международной наркогруппировки. Злоумышленники переправляли из Франции через Польшу в Украину лекарственное средство "Субутекс", который содержит наркотическое вещество бупренорфин.