У Закарпатській обл. порушили кримінальну справу через антиугорські білборди

Фото: антиугорські білборди на Закарпатті (mukachevo.net)

Прокуратура розпочала впровадження за фактом розпалювання національної ворожнечі

Прокуратура Закарпатської області розпочала кримінальне впровадження за рекламні щити про "сепаратистів", які з'явилися в ніч з 19 на 20 жовтня відразу в декількох районах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Повідомляється, що прокуратурою розпочате кримінальне впровадження за фактом умисного розпалювання національної ворожнечі.

"За процесуального керівництва Ужгородської місцевої прокуратури, Ужгородським РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області зареєстроване кримінальне провадження за фактом умисного розпалювання національної ворожнечі та ненависті (ч.1 ст.161 КК України)", - зазначили у прокуратурі.

Особи причетні до вчинення даного злочину встановлюються.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив появу антиугорських білбордів на Закарпатті. Він зазначив, що антиугорські білборди з'явилися після заяв про можливі провокації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Закарпатській області відразу в декількох районах з'явилися рекламні щити із зображенням лідерів Товариства угорської культури Закарпаття та написом "Зупинимо сепаратистів". Зокрема, на білбордах зображені Василь Брензович, Йосип Борто та Ілдіко Орос.