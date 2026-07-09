У Закарпатському ТЦК спростували інформацію про призначення керівником екскомбрига 128 ОГШБр

У Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заперечили інформацію про те, що новим очільником став колишній командир 128 ОГШБр полковник Дмитро Лисюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Закарпатського ОТЦК та СП.

Сьогодні низка Telegram-каналів та ЗМІ почала публікувати інформацію про те, що Лисюк нібито стане новим керівником Закарпатського ТЦК.

"Інформація, яка поширюється в мережі щодо призначення полковника Дмитра Лисюка очільником Закарпатського ОТЦК та СП не відповідає дійсності. Просимо медіа та громадян не поширювати неперевірену та непідтверджену інформацію", - наголосили у ТЦК.

Нагадаємо, Лисюк зіткнувся з жорсткою критикою через трагічні події 3 листопада 2023 року.

У той день російські окупанти вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по прифронтовому селу в Запорізькій області. У цей момент у населеному пункті зібрали військових 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади для нагородження до Дня ракетних військ та артилерії.

Пізніше виявилося, що командир Лисюк спізнився на нагородження. Удар стався о 10:10, а він з'явився на місці за дві хвилини.

До того ж у ДБР повідомляли, що росіяни могли намагатися ліквідувати саме Лисюка.

Вже 6 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Лисюка відсторонили на час розслідування трагедії.