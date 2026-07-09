В Закарпатском ТЦК опровергли информацию о назначении руководителем экс-комбрига 128 ОГШБр

В Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки отрицали информацию о том, что новым главой стал бывший командир 128 ОГШБр полковник Дмитрий Лысюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатского ОТЦК и СП.

Сегодня ряд Telegram-каналов и СМИ начал публиковать информацию о том, что Лысюк якобы станет новым руководителем Закарпатского ТЦК.

"Информация, которая распространяется в сети о назначении полковника Дмитрия Лысюка главой Закарпатского ОТЦК и СП не соответствует действительности. Просим медиа и граждан не распространять непроверенную и неподтвержденную информацию", - подчеркнули в ТЦК.

Напомним, Лысюк столкнулся с жесткой критикой из-за трагических событий 3 ноября 2023 года.

В тот день российские оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер-М" по прифронтовой деревне в Запорожской области. В этот момент в населенном пункте собрали военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады для награждения ко Дню ракетных войск и артиллерии.

Позже оказалось, что командир Лысюк опоздал на награждение. Удар произошел в 10:10, а он появился на месте через две минуты.

К тому же в ДБР сообщали, что россияне могли пытаться ликвидировать именно Лысюка.

Уже 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Лысюк был отстранен на время расследования трагедии.