"Закарпатський Рапунцель". В Ужгороді ДСНС рятувала хлопця, який "заплутався в кущах"

Що сталось із хлопцем в Ужгороді

У ДСНС розповіли, що на околицях Ужгорода сталась "заплутана" історія.

"Вчора 19-річний мешканець обласного центру вирішив прогулятися в мікрорайоні Садовий, заплутався у кущах і підвернув ногу", - уточнили рятувальники.

Зазначається, що, перелякавшись, юнак "зателефонував в усі екстрені служби, які згадав".

На допомогу хлопцю вирушили гірські рятувальники (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)

"Від ДСНС за вказаними координатами прибули місцеві гірські рятувальники. Юнака деблокували, після чого його передали працівникам екстреної медичної допомоги для огляду", - повідомили у службі з надзвичайних ситуацій.

Допис прес-служби ДСНС і фото з місця події (скриншот: facebook.com/DsnsZakarpattya)

Реакція користувачів соцмережі

Користувачі соціальної мережі не залишились байдужими до такої події.

Під публікацією Головного управління ДСНС України у Закарпатській області у Facebook можна зустріти не лише осудливі, але й дещо кумедні коментарі:

"Заплутався в кущах"

"Закарпатський Рапунцель"

"Йоой, а то як? Де фото його, заплутаного в кущах? Як же то треба було заплутатись, щоб не могти вилізти"

На останній коментар відреагували навіть самі рятувальники.

"Кущі не виглядали особливо фотогенічно, тож були проти фотосесії", - відповіли у ДСНС.

Деякі з коментарів під публікацією ДСНС (скриншот: facebook.com/DsnsZakarpattya)