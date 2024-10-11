"Закарпатський Рапунцель". В Ужгороді ДСНС рятувала хлопця, який "заплутався в кущах"

У четвер, 10 жовтня, 19-річний хлопець на околицях Ужгорода заплутався у кущах, підвернув ногу, перелякався та викликав рятувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у Закарпатській області у Facebook.
У ДСНС розповіли, що на околицях Ужгорода сталась "заплутана" історія.
"Вчора 19-річний мешканець обласного центру вирішив прогулятися в мікрорайоні Садовий, заплутався у кущах і підвернув ногу", - уточнили рятувальники.
Зазначається, що, перелякавшись, юнак "зателефонував в усі екстрені служби, які згадав".
На допомогу хлопцю вирушили гірські рятувальники (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)
"Від ДСНС за вказаними координатами прибули місцеві гірські рятувальники. Юнака деблокували, після чого його передали працівникам екстреної медичної допомоги для огляду", - повідомили у службі з надзвичайних ситуацій.
Допис прес-служби ДСНС і фото з місця події (скриншот: facebook.com/DsnsZakarpattya)
Користувачі соціальної мережі не залишились байдужими до такої події.
Під публікацією Головного управління ДСНС України у Закарпатській області у Facebook можна зустріти не лише осудливі, але й дещо кумедні коментарі:
На останній коментар відреагували навіть самі рятувальники.
"Кущі не виглядали особливо фотогенічно, тож були проти фотосесії", - відповіли у ДСНС.
Деякі з коментарів під публікацією ДСНС (скриншот: facebook.com/DsnsZakarpattya)
Нагадаємо, раніше рятувальники розповіли українцям про нову "невидиму загрозу" та алгоритм дій, аби вберегти життя.
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