В Закарпатській області українець намагався незаконно вивезти до Угорщини вертоліт КА-26. Транспорт було вилучено.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.
"Гвинтокрил КА-26 переміщували до Угорщини через пункт пропуску "Тиса". Під час перевірки прикордонники з митниками виявили, що перевізні документи містять неправдиві відомості про виробника товару. Згодом це підтвердив й судовий експерт", - пише пресслужба.
Зазначається, що вартість вертольота становить більше 924 тисяч гривень.
Фото: в Закарпатській області українець намагався незаконно вивезти вертоліт (t.me/DPSUkr)
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