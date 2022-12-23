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В Закарпатській області українець намагався незаконно вивезти вертоліт

Фото: в Закарпатській області українець намагався незаконно вивезти вертоліт (GettyImages)
Автор: Сергій Пишкін

В Закарпатській області українець намагався незаконно вивезти до Угорщини вертоліт КА-26. Транспорт було вилучено.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Гвинтокрил КА-26 переміщували до Угорщини через пункт пропуску "Тиса". Під час перевірки прикордонники з митниками виявили, що перевізні документи містять неправдиві відомості про виробника товару. Згодом це підтвердив й судовий експерт", - пише пресслужба.

Зазначається, що вартість вертольота становить більше 924 тисяч гривень.

Фото: в Закарпатській області українець намагався незаконно вивезти вертоліт (t.me/DPSUkr)

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