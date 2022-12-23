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В Закарпатской области украинец пытался незаконно вывезти вертолет

Фото: в Закарпатской области украинец пытался незаконно вывезти вертолет (GettyImages)
Автор: Сергей Пышкин

В Закарпатской области украинец пытался незаконно вывезти в Венгрию вертолет КА-26. Транспорт был изъят.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГНСУ.

"Вертокрыл КА-26 перемещали в Венгрию через пункт пропуска "Тиса". Во время проверки пограничники с таможенниками обнаружили, что перевозочные документы содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии это подтвердил и судебный эксперт", - пишет пресс-служба.

Указывается, что стоимость вертолета составляет более 924 тысяч гривен.

Фото: в Закарпатской области украинец пытался незаконно вывезти вертолет (t.me/DPSUkr)

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ВенгрияЗакарпатская область