В Закарпатской области украинец пытался незаконно вывезти в Венгрию вертолет КА-26. Транспорт был изъят.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГНСУ.
"Вертокрыл КА-26 перемещали в Венгрию через пункт пропуска "Тиса". Во время проверки пограничники с таможенниками обнаружили, что перевозочные документы содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии это подтвердил и судебный эксперт", - пишет пресс-служба.
Указывается, что стоимость вертолета составляет более 924 тысяч гривен.
Фото: в Закарпатской области украинец пытался незаконно вывезти вертолет (t.me/DPSUkr)
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