У Закарпатській області стався землетрус: що відомо

Сьогодні, 3 січня, у Хустському районі Закарпатської області зафіксовано землетрус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центро спеціального контролю.
За даними фахівців, землетрус зареєстровано на території Закарпатської області в районі міста Іршава на глибині 6 км магнітудою 3,8 за шкалою Ріхтера.
"За класифікацією землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом - небагатьма. Люди прокидаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний", - йдеться у повідомленні.
Руйнувань внаслідок цього землетрусу немає.
На території Закарпатської області найбільш сильні землетруси зареєстровано 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3,0 та 3,1 відповідно.
Зазначається, що підземні поштовхи зафіксували в селах Довге та Бронька, що у Хустському районі. У соцмережах люди пишуть ще про кілька сел, де теж відчули сьогодні поштовхи.
Вчора РБК-Україна повідомляло, що рятувальники ДСНС попередили про сходження снігових лавин на високогір'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей, тому українцям варто утриматися від походів у гори.
Раніше ми писали, що землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера стався неподалік від селища Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області.
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