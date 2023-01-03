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В Закарпатской области произошло землетрясение: что известно

Фото: землетрясения в Карпатском регионе Украины участились (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Сегодня, 3 января, в Хустском районе Закарпатской области зафиксировано землетрясение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

По данным специалистов, землетрясение зарегистрировано на территории Закарпатской области в районе Иршавы на глубине 6 км магнитудой 3,8 по шкале Рихтера.

"По классификации землетрясение чувствуется внутри здания многими людьми, под открытым небом - немногими. Люди просыпаются, но никто не пугается. Колебания сходны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип пола и стен. Начинается дрожь. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость в открытых емкостях слегка колеблется. В стоящих на месте автомобилях толчок заметен", - говорится в сообщении.

Разрушений в результате этого землетрясения нет.

На территории Закарпатской области наиболее сильные землетрясения зарегистрированы 23 января 2020 года и 27 октября 2021 года с магнитудами 3,0 и 3,1 соответственно.

Отмечается, что подземные толчки зафиксировали в селах Довге и Бронька в Хустском районе. В соцсетях люди пишут еще о нескольких селах, где тоже почувствовали сегодня толчки.

Вчера РБК-Украина сообщало, что спасатели ГСЧС предупредили о сходе снежных лавин на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей, поэтому украинцам следует воздержаться от походов в горы.

Ранее мы писали, что землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера произошло недалеко от поселка Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской области.

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ЗемлетрясениеЗакарпатская область