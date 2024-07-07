У Закарпатській області потонули два підлітки

Повідомляється, що інцидент стався у селі Батрадь. Як стало відомо, четверо подружок 10-12 років гуляли, одна з них послизнулася і впала у воду. Дві дівчинки пірнули за нею, але лише одна з них змогла виплисти. Водолази ДСНС дістали тіла потонулих та передали їх поліції.

"Трагічна статистика загибелі на воді дорослих та дітей постійно "зростає". Більшість випадків можна було б попередити. Адже головне - завжди пам'ятати правила безпеки!", - звернулися в ДСНС до українців.

Зазначимо, лише за минулі вихідні в Україні потонули близько 10 осіб у різних областях. І в більшості випадків було порушено звичайні правила поведінки на воді та біля водойм.

РБК-Україна наводила важливі правила поведінки на воді, які допоможуть уникнути нещасних випадків.

Нагадаємо, минулого місяця двоє підлітків потонули у Хмельницькій області. Трагедія сталася на водоймі у селі Сутківці. Хлопчика 2010 року народження дістали ще до прибуття рятувальників, але реанімаційні заходи не дали результату. Дівчинку 2013 року народження дістали водолази після того, як обстежили акваторію ставка.