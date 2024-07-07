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В Закарпатской области утонули два подростка

Фото: спасатели сообщили гибели двух детей на воде (t.me/dsns_telegram)
Автор: Данила Крамаренко

В Закарпатской области утонули две девочки. Трагедия произошла в Береговском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что инцидент произошел в селе Батрадь. Как стало известно, что четверо подружек 10-12 лет гуляли, одна из них поскользнулась и упала в воду. Две девочки нырнули за ней, но только одна из них смогла выплыть. Водолазы ГСЧС достали тела утонувших и передали их полиции.

"Трагическая статистика гибели на воде взрослых и детей постоянно "растет". Большинство случаев можно было бы предотвратить. Ведь главное - всегда помнить правила безопасности!", - обратились в ГСЧС к украинцам.

Отметим, только за минувшие выходные в Украине утонули около 10 человек в разных областях. И в большинстве случаев были нарушены обычные правила поведения на воде и у водоемов.

РБК-Украина приводило важные правила поведения на воде, которые помогут избежать несчастных случаев.

Напомним, в прошлом месяце двое подростков утонули в Хмельницкой области. Трагедия произошла на водоеме в селе Сутковцы. Мальчика 2010 года рождения достали еще до прибытия спасателей, но реанимационные меры не дали результата. Девочку 2013 года рождения достали водолазы после того, как обследовали акваторию пруда.

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ГСЧСЗакарпатская область