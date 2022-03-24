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Закарпатский бизнес приобрел 12 бронированных микроавтобусов для особо важных операций

Фото: Закарпатский бизнес приобрел 12 бронированных микроавтобусов для особо важных операций (t me)
Автор: Илона Свиридова

Предприниматели Закарпатья приобрели 12 бронированных микроавтобусов для проведения особо важных операций. Автомобили будут использовать для эвакуации граждан из зон активных боевых действий и для других задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Закарпатской военной администрации Виктора Микиту в Facebook.

"Сегодня наша область выполняет задачи, которые выходят далеко за пределы края и помогают сохранить жизни тысяч людей на линии соприкосновения", - отметил глава региона.

Он поблагодарил всех, кто помог в приобретении микроавтобусов для повышения уровня обороноспособности украинских военных.

"В целом для приобретения автобусов бизнес выделил около 12 млн грн. По желанию последних их имена не называем. Транспорт уже направляется для выполнения задач по назначению", - добавил председатель Закарпатской ОВА.

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Закарпатская областьбизнес