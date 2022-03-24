Закарпатський бізнес придбав 12 броньованих мікроавтобусів для особливо важливих операцій

Підприємці Закарпаття придбали 12 броньованих мікроавтобусів для проведення особливо важливих операцій. Автомобілі будуть використовувати для евакуації громадян із зон активних бойових дій та для інших завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Закарпатської військової адміністрації Віктора Микиту у Facebook .

"Сьогодні наша область виконує завдання, які виходять далеко за межі краю та допомагають зберегти життя тисяч людей на лінії зіткнення", - зазначив очільник регіону.

Він подякував усім, хто допоміг у придбанні мікроавтобусів задля підвищення рівня обороноздатності українських військових.

"Загалом для придбання автобусів бізнес виділив близько 12 млн грн. За побажанням останніх їхні імена не називаємо. Транспорт вже прямує для виконання завдань за призначенням", - додав голова Закарпатської ОВА.