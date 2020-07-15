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Закарпатская область ослабила карантин и разрешила открыть рестораны

Закарпатская область, Среда 15 июля 2020 18:13
Закарпатская область ослабила карантин и разрешила открыть рестораны
Фото: карантин ослабили на Закарпатье (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Остальные ограничения остаются в силе

Карантин в Закарпатской области решили ослабить на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом. В частности, рестораны смогут открыться для посетителей и принимать их в помещениях.

Об этом заявил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров.

По его словам, в области разрешили открыть помещения кафе и ресторанов для посетителей, а также продлили их работу до 23:00.

"Снимаются некоторые ограничения... можно уже и в середине работать заведениям питания. Ну, конечно, такой горячий и наболевший вопрос, касающийся ограничения до 22:00. Мы ограничения сняли и подняли на час, теперь можно работать до 23:00", - отметил Петров.

При этом детские сады, SPA-зоны и бассейны останутся закрытыми, а в Тячевском районе закроют продуктовые рынки. Также остаются ограничения по движению общественного автотранспорта по выходным и праздникам. Межобластные автобусы не будут ездить и в будние дни.

Відбулося засідання регіональної комісії ТЕБ та НС Закарпатської області. Головні рішення, які були прийняті: Дозволили роботу закладів громадського харчування до 23.00 і у середині приміщень Заборонили Роботу ринків на Тячівщині (там на сьогодні у 319 людей підтверджено діагноз ковід) Залишаються обмеження щодо руху громадського автотранспорту на вихідних та свята. Міжобласний рейсовий регулярний автотранспорт не їздить і у будні дні. Через велику кількість хворих на коронавірус дітей, поки залишається обмеження щодо роботи дитсадків.

Опубліковано Олексій Петров Середа, 15 липня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Волынская область возобновила межобластные перевозки и работу детских садов.

Кроме того, в рамках ослабления карантина сегодня Ровенская область разрешила работу ресторанов и баров.

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