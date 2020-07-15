Закарпатська область послабила карантин і дозволила відкрити ресторани

Фото: карантин послабили на Закарпатті (РБК-Україна)

Інші обмеження залишаються в силі

Карантин у Закарпатській області вирішили послабити на тлі стабілізації ситуації з коронавірусом. Зокрема, ресторани зможуть відкритися для відвідувачів і приймати їх в приміщеннях.

Про це заявив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

За його словами, в області дозволили відкрити приміщення кафе і ресторанів для відвідувачів, а також продовжили роботу до 23:00.

"Знімаються деякі обмеження... можна вже і в середині працювати закладам харчування. Ну, звичайно, таке гаряче і наболіле питання, що стосується обмеження до 22:00. Ми зняли обмеження і підняли на годину, тепер можна працювати до 23:00", - зазначив Петров.

При цьому дитячі садки, SPA-зони і басейни залишаться закритими, а в Тячівському районі закриють продуктові ринки. Також залишаються обмеження щодо руху громадського автотранспорту по вихідних і святах. Міжобласні автобуси не будуть їздити і у будні дні.

Відбулося засідання регіональної комісії ТЕБ та НС Закарпатської області. Головні рішення, які були прийняті: Дозволили роботу закладів громадського харчування до 23.00 і в середині приміщень Заборонили Роботу ринків на Тячівщині (там на сьогодні у 319 людей підтверджено діагноз ковід) Залишаються обмеження щодо руху громадського автотранспорту на вихідних та свята. Міжобласний рейсовий регулярний автотранспорт не їздить і у будні дні. Через велику кількість хворих на коронавірус дітей, поки залишається обмеження щодо роботи дитсадків. Опубліковано Олексій Петров Середа, 15 липня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Волинська область відновила міжобласні перевезення і роботу дитячих садків.

Крім того, в рамках ослаблення карантину сьогодні Рівненська область дозволила роботу ресторанів і барів.