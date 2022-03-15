На Закарпатті затримали чоловіка, який переправляв через держкордон українців призовного віку

На кордоні з Угорщиною затримали організатора, який намагався незаконно перевести чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

Правоохоронці встановили, що 37-річний закарпатець мав намір незаконно переправити через кордон трьох українців призовного віку, попередньо надавши їм чужі паспорти громадян Угорщини.

Зокрема, доправити ухилянтів в Угорщину чоловік збирався власним автомобілем. Для перетину кордону обрав пункт пропуску "Вилок". За свої послуги українець отримав 45 тисяч доларів США, по 15 тисяч за кожного.

СБУ затримала зловмисника та його "підопічних" в пункті пропуску "Вилок".

13 березня організатору повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років).

14 березня обрано запобіжний захід тримання під вартою терміном на 60 діб, з можливістю внесення застави у розмірі 149 тисяч гривень. Якщо вину громадянина України доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

На Закарпатті затримали чоловіка, який хотів переправити через держкордон українців призовного віку (facebook.com/DPSUkraine)